новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В Минске появится Парк писателей

11.09.2017 - 22:56

Новости Беларуси. Парк писателей может появиться в Минске. В честь творческих людей планируют назвать пока безымянную зелёную зону возле Национальной библиотеки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Концепция парка еще разрабатывается. Но не исключено, что первые деревья здесь появятся уже осенью.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей в Беларуси»:
Прекрасная у нас Национальная библиотека, здание красивое. Мы проанализировали. поговорили с учеными и подумали, а не создать ли нам там Парк писателей в честь 500-летия белорусского книгопечатания, поставить там камень с памятной надписью.

Также на карте столицы, в строящемся комплексе «Минск-Мир», могут появиться улица Братская и проспект Мира. Изученив мнения жителей, окончательно решение примут депутаты Мингорсовета.

В Минске появится Парк писателей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Лошицком парке появился новый детский игровой комплекс
В Лошицком парке появился новый детский игровой комплекс
Поднимут бордюры и подсыпят песок: в Минске обновляют парк в Уручье
Поднимут бордюры и подсыпят песок: в Минске обновляют парк в Уручье
Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня
Дерево, пластик, металл: уникальный арт-парк откроют в Минске 15 июня
Отравились едой в минском парке? В администрацию обращаться не стоит
«В Лас-Вегасе другие аттракционы. Но надо учесть наши климат и менталитет»: почему в Минске не нужны дорогие развлечения?
«Приличный аттракцион с экстремальным содержанием стоит порядка 600-700 тысяч рублей»
На мобильный, в виде магнитной карты и сезонные: новые виды билетов появятся в минских парках
Билеты на аттракционы в минских парках будут стоить в пределах 3-5 рублей
Все новости по теме Парки Минска
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru