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В Минске появится Петербургский квартал: что это значит

21.12.2017 - 20:04

Новости Беларуси. Минск и Санкт-Петербург построят жилые кварталы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так белорусскую столицу украсят «Петровские верфи». Вдоль улицы Семашко появятся коричневые корпуса в виде кораблей. За ними четыре белые многоэтажки, похожие на паруса, а рядом сердце квартала — дом-маяк высотой 50 метров со шпилем. Такая морская концепция победила в архитектурно-градостроительном конкурсе на лучшую разработку Петербургского квартала в Минске.

Сергей Талецкий, заместитель директора УКС «Запад»:
В настоящее время территория, на которой предусматривается строительство петербужского квартала, освобождается от индивидуальной застройки. Практически все дома уже снесены, те проблемы, которые остались по двум жилым домам с реализацией прав граждан, будут решены в 2018 году.

По проекту будущего комплекса, на импровизированной набережной Невы будут парковки, встроенные магазины, кафе и мастерские. О городе будут напоминать и названия улиц. Ну а в северной российской столице появятся дома в виде клина перелетных птиц. Свой архитектурный проект минчане назвали «Журавли». 

В Минске появится Петербургский квартал: что это значит

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