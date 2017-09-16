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В Минске проходит закрытие мотосезона-2017

16.09.2017 - 15:39

Новости Беларуси. Семь тысяч байкеров из 15 стран. Мотоциклисты из Беларуси, России, Прибалтики, стран Западной Европы и далёкой Саудовской Аравии сегодня рассекают улицы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционное закрытие сезона стартовало у Кургана Славы. Ближе к полудню колонна добралась до конечной точки. У Дворца спорта сейчас можно наблюдать за показательными выступлениями асов дорог.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я считаю, что мотосезон-2017 прошёл хорошо. Конечно, были определённые нюансы, связанные с ДТП. Определённое количество байкеров и мотоциклистов, к сожалению, попали в дорожно-транспортные происшествия, но мы наблюдаем позитивную статистику в этом вопросе. Считаем, что мотоциклисты и байкеры стали более дисциплинированными и более уважительно относятся к правилам дорожного движения, участникам дорожного движения.

Закрытие байкерского сезона растянется на весь день. Те, кто не за рулём также могут принять участие в празднике. В программе дрифт-шоу, рок концерт и вечерний салют.

В Минске проходит закрытие мотосезона-2017

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