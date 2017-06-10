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В Минске проходят дни культуры Пермского края

10.06.2017 - 13:33

Новости Беларуси. Событие для белорусов, по меньшей мере, уникальное.

По достоинству можно оценить искусство этого региона России на протяжении всех выходных,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступление губернского оркестра на сцене Белгосфилармонии,

легендарный пермский балет и эксклюзивные фотоснимки на выставке в национальной библиотеке.

Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края Российской Федерации:
На будущий год мы договорились, что в Пермском крае пройдут дни в Беларуси. Это, конечно, прежде всего гуманитарная миссия,

мы скоро подпишем соглашение с рядом вузов, потому что понимаем в чем можем быть друг другу полезны.

Ну и, конечно, культурная программа.
Борис Светлов,  министр культуры Республики Беларусь:
Гэта была тая кропка ці той рэгіён, які падчас Вялікай Айчыннай вайны, які як раз і прымаў піцерскі балет і пріымаў шмат абарончых прадпрыемстваў.

Гэта край, дзе і культура, і навука, і вытворчасць на самым высокім узроўні.

Як жа там абысціся без Беларусі? Вось што нас і аб’ядноўвае.

Сегодня же губернский оркестр продолжит удивлять публику у  минской ратуши. В Верхнем городе проходит праздник многонациональной России.

В Минске проходят дни культуры Пермского края

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