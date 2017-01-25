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В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи

25.01.2017 - 20:10

Новости Беларуси. День студента – на мобильном катке! В эти минуты в районе Немиги подошел к финалу ледовый праздник для столичной молодежи.

Феерия эмоций в по-настоящему зимний и морозный день захлестнула сотни студентов.

Бесплатное катание на коньках, неоновое и конфетти-шоу, ростовые куклы и приятные призы.

Но, пожалуй, самым зрелищным сделало этот вечер заполнение и подписание символической зачетки,

которая каждому принесет удачу в экзаменационной сессии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.     

Сергей Клишевич, и.о  первого секретаря МГО БРСМ:
Сегодня собрались здесь для того, чтобы неформально подвести итоги четверти и завершения сессии. И, конечно же, мы сегодня благодарны нашей молодёжи за то, что они не безразличны к проблемам города, не безразличны к проектам, мероприятиям, которые мы реализовываем. Самое главное, они предлагают сегодня много нового, много интересного, что мы готовы поддержать.

В Минске прошёл ледовый праздник для молодёжи

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