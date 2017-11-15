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В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз

15.11.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Речь идёт о крупных хищениях при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц Рафиева и Белецкого. Инвестор на протяжении нескольких лет одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ущерб от незаконной деятельности – 900 тысяч рублей.   

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:  
По данным фактам Департаментом финансовых расследований были возбуждены уголовные дела по части 4 статье 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это хищения путём злоупотребления служебными полномочиями, совершённые в особо крупном размере. В качестве подозреваемых признаны два человека, в отношении одного из которых принято решение о заключении под стражу.

Для более детальной проверки финансовая милиция изъяла у подозреваемых договоры и документы, которые подтвердили – руководители фирмы неоднократно злоупотребляли своими служебными полномочиями. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.    

В Минске раскрыли преступную схему: инвестор одни и те же помещения ФОКа продавал несколько раз

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