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В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице

15.01.2018 - 23:15

Новости Беларуси. Большая пробка на проспекте Независимости: рейсовый автобус, который вез пассажиров в Национальный аэропорт, столкнулся с легковой машиной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла около 11 часов на мосту над улицей Филимонова.

Машина остановилась из-за технической неисправности, и в нее врезался автобус. Легковушку от удара отбросило в ограждение. Ее водителя и пассажира доставили в больницу. Пассажиры автобуса добрались до аэропорта на другом транспорте.

В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
Фото. В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
Фото. В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
Фото. В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
Фото. В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице
Фото. В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице

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