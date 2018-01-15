В Минске рейсовый автобус протаранил Peugeot: водитель и пассажир легковушки в больнице

Новости Беларуси. Большая пробка на проспекте Независимости: рейсовый автобус, который вез пассажиров в Национальный аэропорт, столкнулся с легковой машиной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла около 11 часов на мосту над улицей Филимонова.

Машина остановилась из-за технической неисправности, и в нее врезался автобус. Легковушку от удара отбросило в ограждение. Ее водителя и пассажира доставили в больницу. Пассажиры автобуса добрались до аэропорта на другом транспорте.