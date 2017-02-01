В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом

Новости Беларуси. Отравление угарным газом стало причиной госпитализации минской семьи из четырех человек.

Двое родителей и 11-летние двойняшки находились в достаточно тяжелом состоянии.

Все члены семьи почувствовали недомогания, головную боль и головокружение. Пострадавшие проживают в частном доме и всему виной может быть негерметичность дымовых каналов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Богдан, заведующий отделением Минской городской больницы скорой помощи:

Их доставили двумя бригадами скорой помощи. После сеансов гипербарической оксигенации, которая является экстренной мерой для лечения тяжелых отравлений угарным газом, двойняшки были переведены в 3 детскую клинику. Родители были выписаны сегодня в обед в удовлетворительном состоянии.