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В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом

01.02.2017 - 23:22

Новости Беларуси. Отравление угарным газом стало причиной госпитализации минской семьи из четырех человек.

Двое родителей и 11-летние двойняшки находились в достаточно тяжелом состоянии.

Все члены семьи почувствовали недомогания, головную боль и головокружение. Пострадавшие проживают в частном доме и всему виной может быть негерметичность дымовых каналов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Богдан, заведующий отделением Минской городской больницы скорой помощи:
Их доставили двумя бригадами скорой помощи. После сеансов гипербарической оксигенации, которая является экстренной мерой для лечения тяжелых отравлений угарным газом, двойняшки были переведены в 3 детскую клинику. Родители были выписаны сегодня в обед в удовлетворительном состоянии.

В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом

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