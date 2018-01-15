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Ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи смартфона Samsung

15.01.2018 - 12:48

Новости Беларуси. В Минске ребенок пострадал из-за загоревшейся батареи мобильного телефона.

По информации МЧС, инцидент произошел 12 января. Произошло разрушение батареи телефона Samsung J7, выпущенного в 2015 году.

В результате происшествия травму получил мальчик 2014 года рождения. У него ожог ноги. Ребенка доставили в больницу.

Устанавливается причина инцидента.

За 2017 год мы сообщали о нескольких подобных случаях.

Весной у минчанина загорелся телефон во время зарядки.

Мужчина получил сильнеший ожог руки – здесь подробнее.

В конце лета в столице также произошла подобная ситуация. Во время зарядки взорвался выключенный телефон (читать далее).

Фото: МЧС

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