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В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»

06.06.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу – не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов.

И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.

Александр Бруй, старший инспектор управления  ГАИ МВД Республики Беларусь:
Ежегодно мы стараемся наградить самыми лучшими призами. Всегда, как минимум, награждаем спорт-инвентарем.

В этом году такие новшества как фитнес-браслеты, портативные колонки.

Всем понравится, все будут довольны. 

В Минске сегодня наградили победителей республиканских конкурсов «Безопасный переход-2017» и «Соблюдаем законы дорог»

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