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В Минске сотрудники МЧС спасли застрявшего в батарее кота

05.01.2018 - 19:07

Новости Беларуси. В Минске спасли застрявшего в батарее кота.

По информации МЧС, помощь животному оказали днем 4 января. Лапа питомца застряла в радиаторе в одной из квартир на улице Карвата. Домашнее животное не могло самостоятельно выбраться из западни.

Ему помогли сотрудники МЧС.

Фото: МЧС

Кот не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают о том, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. Каждый звонок рассматривается в индивидуальном порядке. Сотрудники МЧС откликаются на просьбы о помощи подобного плана по гуманным соображениям и когда есть возможность.

В начале 2017 года в Минске сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего на верхушке дерева – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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