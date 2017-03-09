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В Минске спасли 3 рыбаков, провалившихся под лед

09.03.2017 - 10:59

Новости Беларуси. Три человека едва не ушли под лед в Минске. Двоих спасли случайные прохожие, еще одну жертву непродуманного поступка извлекали из воды сотрудники МЧС. Рыбаков не остановили многочисленные предупреждения о том, что сейчас выход на лед крайне опасен.

Таят водоемы в себе и другую опасность. Из-за весеннего паводка в зоне риска подтопления в Беларуси находится более полусотни населенных пунктов. Сейчас наиболее опасны Западная Двина, Днепр, Сож и Припять.

Сформировано 15 аварийных бригад, которые в случае необходимости, могут откачать воду, быстро добраться до затопленного места и доставить продукты питания в отрезанные водой населенные пункты.

Круглосуточно службу по всей стране несут более 2 тысяч человек, и полторы тысячи единиц специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске спасли 3 рыбаков, провалившихся под лед

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