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В Минске строят квартиры по 850 рублей за квадратный метр

22.05.2017 - 21:38

Новости Беларуси. Выгодное решение квартирного вопроса.

В Минске строят жилье с рентабельностью 5%.

Очередная многоэтажка для очередников появится в районе улицы Выготского. Половину квартир предоставят многодетным семьям (с 31 мая начнут принимать от них заявления). Остальные предназначены для работников предприятий.

Квадратный метр в новостройке – самый дешевый в городе и составляет сегодня около 850 рублей.

Новоселье 140 семей встретят уже летом.

Людмила Князева, директор КУП «УКС Центрального района»:
Жилой дом № 1 по генплану в районе улицы Выготского строится на 100 % для нуждающихся, состоящих на очереди в администрациях нашего Центрального района.

То есть мы хотим улучшить жилищные условия своих работников.

Кроме того, здесь построят общежитие, детский сад и еще один жилой дом. Развивать этот район планируют вплоть до кольцевой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске строят квартиры по 850 рублей за квадратный метр

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