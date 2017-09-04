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В Минске трое детей выпрыгнули из окна дома во время ночного пожара

04.09.2017 - 16:08

Новости Беларуси. 4 сентября в многоэтажном доме по улице Горецкого в Минске горела трехкомнатная квартира.

Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в 01.30. Квартира расположена на втором этаже. В ней проживают шестеро детей, трое из них в момент пожара выпрыгнули из окон дома. В результате падения дети были госпитализированы из-за полученных травм.

Через 15 минут после возгорания, пожар был устранен. Пожарным машинам затруднили подъезд к дому автомобили, припаркованные возле него.

По предварительным данным, пожар случился из-за оставленного хозяйкой без присмотра масляного обогревателя. Помещение было закопчено, а имущество и дверной блок были повреждены огнем.

На минувшей неделе в Пинске горела квартира в девятиэтажном доме, возле которого было найдено тела хозяина квартиры – здесь подробнее.

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Фото.
Фото.
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