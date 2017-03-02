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В Минске установили памятник городовому

02.03.2017 - 16:39

Новости Беларуси. Белорусская милиция готовится встретить 100-летний юбилей. И 2 марта в центре Минска появился памятник городовому – именно этот человек раньше следил за порядком и спокойствием на улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптурная композиция расположилась в историческом центре города недалеко от музея истории внутренних дел. Обновленную экспозицию ведомственного музея тоже показали 2 марта. Под одной крышей разместились более 11 тысяч экспонатов. Их история – и есть история белорусской милиции.

Александр Дранец, скульптор:
Фигура городового представляет собой часть обновленной экспозиции. Мы работали совместно с музеем истории милиции и все атрибуты, которые вы видите на скульптуре, это часть тех атрибутов, которые находятся в экспозиции самого музея.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы очень чтим все поколения правоохранителей, которые создали сегодняшний образ сотрудника органов внутренних дел и в целом нашего министерства. Благодаря во многом их труду, их опыту, иногда, жизни, которую они теряли в борьбе с преступностью, сегодня у нас в стране мир и порядок.
Важная часть экспозиции – выставка милицейских ретроавтомобилей. Вся техника на ходу. Убедиться в этом можно будет уже в предстоящую субботу. Многие из раритетов станут участниками торжественного шествия в центре столицы.

В Минске установили памятник городовому

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