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В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00

18.02.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов по всей Беларуси 18 февраля ведут прием по графику рабочего дня. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в местные органы власти с просьбой освободить от выплат. Каждый случай – индивидуальный и требует особого подхода. Это показали проведенные накануне приемы граждан представителями Администрации Президента в регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же в Минске встречи с населением продолжает местная власть.

Дмитрий Шашок, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска:
Увеличено до 18.00 часов рабочее время службы «одно окно». Граждане, которые не успели сегодня вовремя обратиться, могут до 18.00 отнести документы. Ситуация складывается спокойная, к 11 часам было подано 5 пакетов документов в службу «одно окно», шесть пришли на консультацию.

Приемы граждан проходят в Мингорисполкоме и во всех администрациях районов столицы.

Те, кому это необходимо сделать, должны оплатить сбор на финансирование госрасходов до 20 февраля. У местных властей есть время, что бы принять окончательное решение по каждому обращению.

18 февраля в администрацию Заводского района обратились порядка 20 человек.

Посетители:
Я ремесленник. Ремесленную деятельность начала в 2015 году, не успела заплатить до 28.12, поскольку не знала, что я буду планировать такую деятельность. В результате мне выставили счет. Мне посоветовали, что можно делать и куда обратиться.

В течении 15 дней со дня подачи рассматривается заявление. Мы подождем 15 дней.

Обращения, касающиеся уплаты сбора на финансирование госрасходов,

принимают сегодня в службе «одно окно» в администрациях всех районов.

В Минске увеличен прием службы «одно окно»: 18 февраля документы примут до 18.00

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