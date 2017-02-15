новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В Минске в четвёртый раз проходит Отрытый республиканский Карьерный форум

15.02.2017 - 20:04

Новости Беларуси. Приблизить академическое образование к потребностям бизнеса и научить студентов искать работу.

Такие цели ставит перед собой стартовавший в Минске Отрытый республиканский Карьерный форум.

Это площадка для самой масштабной в стране встречи будущих выпускников ВУЗов и нанимателей.

30 компаний знакомят студентов с реалиями современного рынка труда и ищут лучшие молодые кадры. 

На форум съехалось более 2 тысяч будущих специалистов со своими идеями о трудоустройстве.

Сергей Попков, студент Академии Управления при президенте Республики Беларусь.
Достаточно тяжело начинающему специалисту, много у нас и бухгалтеров, и экономистов. Но я думаю, каждый найдет свой профиль. В частности благодаря таким форумам.

На мероприятии работает уникальная лаборатория дизайн-мышления. В состав участников вошли студенты различных курсов и специальностей. 10 команд при помощи мозгового штурма решают реальные бизнес-задачи 4 белорусских компаний.

Это самое популярное мероприятие форума среди молодых людей.

Здесь будущие специалисты могут проверить на практике как быстро они способны принимать решения, работать в команде и быть лидерами.

Руководство БГУ поощряет поиски работы среди своих студентов.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:
Студенты должны попробовать работать во время учебы. Есть разные практики: производственная, преддипломная. Это обязательные вещи.

Но кроме этого нужно пробовать что-то поделать руками, головой

Мероприятие такого формата проходит уже 4 год подряд.

Популярность его растет как среди нанимателей, так и среди студентов.

Форум позволяет сблизить интересы работодателей, ВУЗов и выпусников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в четвёртый раз проходит Отрытый республиканский Карьерный форум

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вероника Добровольская
Открытый Республиканский карьерный форум для студентов и выпускников пройдёт в Минске 15 февраля
Какие специальности будут востребованы в Минске-2017
Какие специальности будут востребованы в Минске-2017
В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек
В период 2017 года в Минске планируют трудоустроить 30 тысяч человек
Ярмарка вакансий: какой он, средний 41-летний безработный Минска?
Ярмарка вакансий: какой он, средний 41-летний безработный Минска?
«Нужно самому ходить искать работу»: что изменилось в законе о занятости населения
«Нужно самому ходить искать работу»: что изменилось в законе о занятости населения
«Самое главное – внимание к проблемам человека»: как в Могилеве трудоустроили людей после оптимизации производства
«Самое главное – внимание к проблемам человека»: как в Могилеве трудоустроили людей после оптимизации производства
Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч
Количество нетрудоустроенных в Беларуси сократилось на 9 тысяч
Олег Токун
Новая редакция Закона «О занятости населения» вступит в силу 23 октября 2016 года
Все новости по теме Трудоустройство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru