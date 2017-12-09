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В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»

09.12.2017 - 15:25

Новости Беларуси. Ситуацию на юго-востоке Украины сегодня в Минске обсуждают советники президентов стран «нормандской четверки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме – сообщили нам в МИД Беларуси. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что одной из главных тем переговоров станет обмен пленными между Киевом и Донбассом.

В зоне конфликта за минувшие сутки режим прекращения огня нарушался три десятка раз.

Известно о четверых погибших. При этом стороны применяли минометы различных калибров, запрещенных Минскими договоренностями.

В Минске в закрытом режиме проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки»

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