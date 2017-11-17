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В Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека

17.11.2017 - 18:58

Новости Беларуси. Ночью с 16 на 17 ноября в Минском районе горела квартира в четырехквартирном жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В огне погибли два человека. Причины пожара устанавливаются.

В Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека

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