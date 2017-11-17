В Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека

Новости Беларуси. Ночью с 16 на 17 ноября в Минском районе горела квартира в четырехквартирном жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В огне погибли два человека. Причины пожара устанавливаются.
Новости Беларуси. Ночью с 16 на 17 ноября в Минском районе горела квартира в четырехквартирном жилом доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В огне погибли два человека. Причины пожара устанавливаются.
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