В Минске водитель, чтобы не столкнуться с легковушкой, снес светофор и тот упал на женщину

Новости Беларуси. ДТП с участием светофора: 23 января в Минске на пересечении улиц Тимирязева и Игнатенко,

автомобиль совершал маневр, чтобы избежать столкновения с другой машиной и врезался в светофор.

Водитель двигался со стороны проспекта Машерова.

От удара электронный регулировщик упал и задел 62-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали. Светофор отправился на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Редько, официальный представитель ОГАИ Центрального района:

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина была госпитализирована в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб теменной области».

Светофор был установлен согласно всем правилам, упал он в результате столкновения.

В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия. По окончанию проверки будет дана правовая оценка, и виновный будет наказан.