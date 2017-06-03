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В Минске водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе двух женщин

03.06.2017 - 13:38

Новости Беларуси. Жуткая авария произошло этим утром в Минске. По предварительной информации,

водитель ауди, обгоняя попутный троллейбус, не заметил пешеходов на переходе.

Автомобилист попытался уйти от наезда.

Но не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Под колесами погибли две женщины.

Они скончались до приезда медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Рудаковский, начальник отдела следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Водитель доставлен на излечение в лечебное учреждение города Минска. Управление Следственного комитета по городу Минску возбудило уголовное дело по статье 317 часть 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь

Совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое и более лиц.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

В Минске водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе двух женщин

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