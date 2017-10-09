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В Минске водитель умер в дороге из-за сердечного приступа: автомобиль врезался в столб

09.10.2017 - 18:50

Новости Беларуси. В Минске у водителя во время поездки произошел сердечный приступ – это привело к аварии.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 62-летний мужчина ехал по улице Ольшанской в сторону Слободской в Минске. По словам очевидцев, автомобиль повело в сторону, и он врезался в фонарный столб.

Фото: ГКСЭ

Медработники констатировали смерть водителя. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Несколько лет назад водителю городского автобуса в Минске стало плохо за рулем. Транспортное средство врезалось в осветительную мачту.

Пострадали 11 человек – здесь подробнее.  

Фото: ГКСЭ

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