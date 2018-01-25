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В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ

25.01.2018 - 11:28

Новости Беларуси. Из-за гололеда 25 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резкое потепление, порывистый ветер мокрый снег и дождь – такой прогноз на нынешний день.

Он начался не по-доброму сразу для нескольких десятков автомобилистов только в Минске. В городе – всплеск аварийности. На некоторых улицах это привело к пробкам. Об особом режиме для автомобилистов напоминает ГАИ. При гололедице необходимо выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди идущего транспорта, а также не допускать резких маневров и торможений.

В Минске всплеск аварийности: о чем предупреждает автомобилистов ГАИ

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