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В Минске второй день ищут пропавшего 10-летнего школьника

11.01.2018 - 12:05

Новости Беларуси. В Минске пропал школьник.

По информации поисково-спасательного отряда «Ангел», 10-летний Даниил Соколовский ушел из школы №24 в Минске 10 января около 15.00. Ребенок направился в неизвестном направлении и не вернулся домой.

Ранее мальчик уже пропадал.

До настоящего момента ничего неизвестно о его местонахождении.

Предположительно, мальчик не вернулся домой, потому что боялся наказания из-за конфликта в школе.

Рост ребенка – 135-140 сантиметров, волосы – темные, а глаза – карие. Школьник был одет в черные брюки, сапоги-дутики, черно-серую куртку, коричневую шапку. У него был рюкзак.

О местонахождении ребенка можно сообщить по номерам телефонов, которые указаны в ориентировке.

В октябре 2017 года в Гродно младшеклассник не пришел домой из-за замечания в дневнике.

Его нашли на чердаке дома – здесь подробнее.

Фото: vk.com/angel_search

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