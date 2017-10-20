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В Минске задержали справлявшего нужду в центре города 24-летнего жителя Кёльна

20.10.2017 - 19:13

Новости Беларуси. 19 октября в центре Минска был задержан болельщик футбольного клуба «Кёльн».

Как сообщает Sputnik со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского, 24-летний житель Кёльна справлял нужду на памятный знак «Начало дорог Беларуси» на Октябрьской площади.

Известно, что житель Германии был пьян. Концентрация алкоголя в крови составляла 1 промилле. Молодого человека доставили в РУВД.

Проводится проверка.

Напомним, вчера БАТЭ обыграл футбольный клуб «Кёльн» со счетом 1:0 (подробности здесь).

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