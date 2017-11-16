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Электробус загорелся на станции «Дружная» в Минске

16.11.2017 - 16:36

Новости Беларуси. 16 ноября в Минске загорелся электробус.

По информации МЧС, возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

Никто не пострадал.

В середине сентября в Минске электробус загорелся во время движения – здесь подробнее.

Фото: twitter.com/112by_minsk

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