Электробус загорелся на станции «Дружная» в Минске

Новости Беларуси. 16 ноября в Минске загорелся электробус.
По информации МЧС, возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.
Никто не пострадал.
В середине сентября в Минске электробус загорелся во время движения – здесь подробнее.
Новости Беларуси. 16 ноября в Минске загорелся электробус.
По информации МЧС, возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.
Никто не пострадал.
В середине сентября в Минске электробус загорелся во время движения – здесь подробнее.
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