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В Минске закрыто движение от улицы Лукьяновича до Олешева: перенесены остановки 24 маршрутки и автобуса

12.06.2017 - 21:14

Новости Беларуси. Информбюро для туристов, временные изменения в маршруте 24 автобуса и мини-океанариум на колесах. О событиях в Минске 12 июня в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности в видеоинформации.

В Минске закрыто движение от улицы Лукьяновича до Олешева: перенесены остановки 24 маршрутки и автобуса

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