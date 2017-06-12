В Минске закрыто движение от улицы Лукьяновича до Олешева: перенесены остановки 24 маршрутки и автобуса

Новости Беларуси. Информбюро для туристов, временные изменения в маршруте 24 автобуса и мини-океанариум на колесах. О событиях в Минске 12 июня в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в видеоинформации.
Новости Беларуси. Информбюро для туристов, временные изменения в маршруте 24 автобуса и мини-океанариум на колесах. О событиях в Минске 12 июня в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в видеоинформации.
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