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В Минске закрывали станцию метро «Академия наук»

26.04.2017 - 19:03

Новости Беларуси. Станция метро «Академия наук» возобновила работу. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена в Twitter-аккаунте.

Станция была закрыта с 18.04 до 18.32 для пассажиров на вход и выход. Поезда следовали без остановки.

Источник: twitter.com/minmetro
Фото. Источник: twitter.com/minmetro

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