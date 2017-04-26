В Минске закрывали станцию метро «Академия наук»

Новости Беларуси. Станция метро «Академия наук» возобновила работу. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена в Twitter-аккаунте.

Станция была закрыта с 18.04 до 18.32 для пассажиров на вход и выход. Поезда следовали без остановки.