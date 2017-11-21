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В минский музей ВОВ можно сходить всего за рубль

21.11.2017 - 23:50

Новости Беларуси. На выставку всего за рубль: в музее истории Великой Отечественной войны объявили щедрые скидки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый третий вторник месяца здесь действует льготный тариф.

С билетиком со скидкой можно посмотреть абсолютно все постоянные экспозиции. А для школьников и учащихся ПТУ вход и вовсе обойдется в 50 копеек.

Людмила Кулешова, посетитель музея истории Великой Отечественной войны:
Это, конечно, грандиознейший музей. У меня на глазах сейчас слезы, потому что наши родители прошли войну. Мой папа был военным, прошел всю войну. И вот подходя к каждому экспонату, как-то вспоминаешь и возвращаешься к родителям, к их рассказам.

В минский музей ВОВ можно сходить всего за рубль

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