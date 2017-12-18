﻿ В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура

18.12.2017 - 21:07

Новости Беларуси. В Минском зоопарке пополнение! Зверинец обзавёлся лемуром. Назвали его Джулиан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь персонажа мультфильма «Мадагаскар». В столицу он прибыл из российского Новосибирска. 

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка: 
Малыш Джулиан барышням понравился. Очень надеемся, что когда он достигнет половой зрелости – это будет года через два, возможно вполне появление потомков у этих замечательных лемуров. На родине – на острове Мадагаскар они исчезают во многом из-за деятельности человека. Но, к счастью, это одни из самых популярных лемуров, которые разводятся и живут в зоопарке, очень хорошо адаптируются к жизни с человеком. 

Малышу пока всего девять месяцев. И среди других зверьков он ведёт себя активно и общительно. Здешние лемуры, несмотря на свою природную настороженность, сразу приняли сородича в свою семью.  

В Минский зоопарк из Новосибирска привезли лемура

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке
Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке
Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме
Дикобразы снега не боятся, но у них мерзнут лапки: как Минский зоопарк готовится к зиме
Минский зоопарк устроит бесплатную экскурсию каждому, кто пришлет рисунок Деду Морозу
Минский зоопарк устроит бесплатную экскурсию каждому, кто пришлет рисунок Деду Морозу
В Минском зоопарке появился буккроссинг
В Минском зоопарке появился буккроссинг
В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт
М30 октября школьники могут попробовать себя в роли зоотехников и ветеринаров в минском зоопарке
30 октября школьники могут попробовать себя в роли зоотехников и ветеринаров в минском зоопарке
В Лозанне открылся крупнейший в Европе аквариум: фотофакт
В Лозанне открылся крупнейший в Европе аквариум: фотофакт
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Все новости по теме Зоопарк
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru