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В минском парке пенсионер предлагал прохожим насвай

22.04.2018 - 13:53

Новости Беларуси. В Минске задержали пожилого мужчину, который предлагал прохожим насвай.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, пенсионер привлёк внимание правоохранителей своими действиями в одном из минских парков. Мужчина подходил к прохожим и что-то им предлагал. Сотрудники молиции провели досмотр гражданина.  

У 64-летнего ранее судимого минчанина обнаружено и изъято несколько пакетов насвая общей массой около 230 граммов.  

В отношении пенсионера составлен административный протокол.  

Весной 2018 года в Гомеле по подозрению в хранении и распространении насвая был задержан мужчина.  

Гражданин спрятал более 2 кг некурительного табачного изделия в сугроб – подробнее здесь.  

Фото: ГУВД Мингорисполкома

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