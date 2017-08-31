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В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек

31.08.2017 - 23:27

Новости Беларуси. Призовой фонд составит 27 тысяч долларов. Дистанции неизменны: 5, 10 и 21 километр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2017 году организаторы внесли коррективы в маршрут самого короткого забега – теперь он представляет собой круговую трассу. Кроме того, старты дистанций разделены. Победители получат по 6000 белорусских рублей, а каждый финишер – памятную медаль.

По итогам двух прежних подобных мероприятий белорусская сторона удостоились от Международной федерации легкой атлетики так называемого «бронзового лейбла». Теперь стоит задача повысить его до серебряного.

Регистрация участников в самом разгаре – уже подали заявки более 12 тысяч человек.

География включает не только ближнее, но и дальнее зарубежье. Самый многочисленный заграничный десант ожидается из России. Помимо восточных соседей, в элитном списке значатся латвийские, узбекские и даже кенийские марафонцы. Наши надежды в отсутствие Ольги Мазуренок связаны сразу с тремя бегуньями.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Около 16 элитный спортсменов будут участвовать в «Минском полумарафоне-2017». Наши девушки являются основными претендентками на медали полумарафона. Конечно, мы желаем и белорусским мужчинам побороться за медали и составить конкуренцию – кенийским бегунам, к примеру. Но у девушек больше шанс.

Это Анастасия Иванова – она победитель Варшавского марафона, престижного. Ультрамарафон побеждала Мария Доманцевич из Новополоцка (она тоже побежит на Минском полумарафоне). Ну и мы помним за Ольгу Мазуренок, за ее плечами финишировала и тоже обогнала кенийских бегуний Нина Савина.

Минский полумарафон уже послужил хорошей базой для успешного выступления нашей национальной команды на международной арене. Нынешний старт обещает заложить фундамент на следующий цикл.

Вадим Девятовский:
В следующем году – не скрываем свои амбиции – будем стараться, бороться за высокое место в команде на чемпионате Европы в Берлине. Вот увидите, что наши девушки дадут бой. Серьезно, Минский полумарафон можно рассматривать как этап подготовки конкретно к Берлину, это важно.

Ну и массовый спорт: мы рады, что на улицах Минска стало, слава Богу, как можно больше появляться любителей бега.

В Минском полумарафоне, который состоится в День города, 10 сентября, ожидается участие около 30 тысяч человек

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