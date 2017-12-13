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В Минском районе автобус врезался в забор частного дома

13.12.2017 - 17:09

Новости Беларуси.  В Минском районе рейсовый автобус номер 36 врезался в ворота частного дома.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минского района, инцидент произошёл утром 13 декабря. За рулем транспортного средства находился 38-летний водитель. Он ехал от конечной остановки «Тарасово».

Фото: ГАИ Минского района

Из-за льда на дороге водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

Фото: ГАИ Минского района

Никто не пострадал. Забор и автобус получили механические повреждения.

В ноябре нынешнего года на станции «Дружная» горел электробус (здесь подробнее).

Фото: ГАИ Минского района

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