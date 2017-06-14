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В Минском районе на зданиях появились граффити с пожарными (фото)

14.06.2017 - 18:56

Новости Беларуси. Необычные граффити украсили здания райцентров Минщины. На них изображены сцены на противопожарную тематику: разноцветные спасатели напоминают о правилах безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такой метод профилактики, направленной на предупреждение чрезвычайных происшествий, доступный и интересный.

В каждом отдельном случае перед тем, как сделать граффити, разрабатываются их эскизы. А потом переносятся на стены.

Валерий Ильюшин, начальник Столбцовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Мы планируем продолжать эту работу и в 2017 году нанести граффити еще большей плошади в новом микрорайоне нашего города. Так же на противопожарную тематику. Будет акцент на соблюдении населением правил пожарной безопасности. Эти виды работ я считаю очень перспективными.

На следующий год хотим провести конкурс граффити на противопожарную тематику среди учебных заведений района.

В Минском районе на зданиях появились граффити с пожарными (фото)

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