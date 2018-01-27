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В Минском районе проходит спортивный праздник для сотрудников МВД и их семей

27.01.2018 - 14:55

Новости Беларуси. Представители внутренних войск 27 января проводят мирно. Сотрудники МВД вместе с семьями участвуют в спортивном празднике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже стал традиционным. На этот раз в старты привнесли и немного юмора. Преодолеть дистанцию в ботинках не по размеру с успехом удавалось не каждому. Силовые упражнения, лыжная эстафета и напутствие от именитых спортсменов – все это праздник в Минском районе.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:
Победа, особенно в эстафете – это коллективный результат. Поэтому вся команда старалась, вся команда готовилась. Ну и, конечно же, мы рады тому результату, который у нас сегодня есть.

Александр Панасенко:
Очень энергичные соревнования, не так все легко, как кажется со стороны. В принципе, как и в нашей деятельности.

По традиции в празднике участвуют воспитанники Радошковичской школы-интерната, милицейского лицея и представители Общественного совета при МВД.

В Минском районе проходит спортивный праздник для сотрудников МВД и их семей

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