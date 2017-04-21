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В Минском районе за кражу продуктов задержаны две работницы столовой при лицее МВД

21.04.2017 - 17:58

Новости Беларуси. Работниц столовой при лицее Министерства внутренних дел поймали в краже продуктов. Вблизи детского лагеря «Белые росы» в Минском районе, правохранители задержали 57-летнюю жительницу Логойска и 59-летнюю минчанку – повара и посудамойку столовой.

При осмотре их пакетов оперативники нашли похищенные продукты.

Причиной проверки стала информация о том, что учащиеся лицея выдают пищевой пай ниже необходимую норму. В это время здесь обучаются и сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей.

После задержания подозреваемых дали признательные показания. В отношении них составлены административные протоколы. Сейчас женщин

ждет штраф до 30 базовых величин или административный арест.

Похищенное продукты возвращены в лицей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе за кражу продуктов задержаны две работницы столовой при лицее Министерства внутренних дел

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