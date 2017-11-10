В Минском зоопарке появился буккроссинг

Новости Беларуси. Взять что-нибудь почитать или оставить книгу в подарок можно на первом этаже экзотариума, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Литературный бум пришелся на время школьных каникул – дети буквально все сметали с полок. Кстати, это абсолютно бесплатно. Купив билет в зоопарк, брать можно столько книг, сколько захочешь.

Маргарита Бондар:

Я всегда хотела прочитать восточные сказки, и наконец-то я нашла эту книгу. Очень рада, что нашла ее.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Книги про животных, экологического профиля, по географии много книг, про путешествия. Конечно, это просвещение.