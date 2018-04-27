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В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей

27.04.2018 - 18:37

Новости Беларуси. В зоне риска не только любители прогулок по густому лесу – вредители живут, как правило, в траве парков и скверов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году только в Червенском районе обработать планируют территорию более 70 тысяч квадратных метров – это детские лагеря, места отдыха, санатории и парки.

Зоя Савайтан, помощник врача-эпидемиолога червенского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Самой эффективной мерой профилактики является предотвращение контакта с клещами, а случае присасывания – быстрое и правильное его удаление. Необходимо использовать репелленты и каждый час во время нахождения в лесу осматривать свою одежду и открытые участки тела для обнаружения и снятия клещей.

Кстати, клещи могут нанести вред и дачникам. Обработать свой участок можно самостоятельно.

В Минской области начали обрабатывать лесопарковые насаждения от клещей

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