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В Минской области начался отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции

13.02.2017 - 17:43

Новости Беларуси. Недетский подход. В Минской области проходит отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции, который состоится в марте.

Каждый район представят несколько молодых участников с наиболее интересными и необычными проектами, которые обязательно можно будет применить на практике.

Удивлять компетентное жюри будут не только старшеклассники, но и младшие школьники и даже воспитанники детских садов. Какой вклад в науку готовы сделать самые маленькие исследователи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области начался отбор исследовательских работ на областной этап научно-практической конференции

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