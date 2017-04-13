В Минской области при разборе сгоревшего дома нашли погибшего мужчину

Новости Беларуси. Мужчина погиб на пожаре в Минском районе.

Вызов спасателям поступил из поселка Михановичи.

Огонь охватил сразу два дома, один нежилой, второй использовался под дачу. Спасатели смогли обуздать пламя и не дали пожару распространиться на другие дома.

При разборке конструкций на полу в одном из помещений обнаружен труп мужчины.

Причина происшествия выясняется, однако возможность возникновения пожара по причине выжигания сухой растительности не подтвердилась, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.