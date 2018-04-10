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В Минской области растет количество субсидий, выданных на открытие своего бизнеса

10.04.2018 - 18:45

Новости Беларуси. Количество субсидий для открытия своего дела растет в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Копыльским районе ежегодно финансовую поддержку государство оказывает шести предпринимателям. В 2018 году уже пять бизнес-проектов получили развитие благодаря таким бонусом. Для предпринимателей становится выгодным работать на себя именно в сельской местности. Размер субсидии выше, чем для городских жителей, и составляет около 3000 рублей.

Как однажды стать бизнесменом и зарабатывать на селе? Ответ в сюжете.

В Минской области растет количество субсидий, выданных на открытие своего бизнеса

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