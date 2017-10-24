новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Минской области утвердили ставки единого налога для физлиц

24.10.2017 - 18:33

Новости Беларуси. Ставки единого налога для предпринимателей, которым не нужна регистрация, утвердили на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Определены минимальные и максимальные суммы.

Так, для Пристоличья налог будет больше – его зависит от населенного пункта. К первой группе относится Минский район, ко второй – Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, к третьей – все остальные.

Напоминаем, в Беларуси недавно появился 337 указ Президента «О регулировании деятельности физических лиц», согласно которому осуществление некоторых услуг не требует регистрации. Люди, которые занимаются ими, могут также не вести учет доходов-расходов, а также предоставлять налоговую отчетность. Однако при этом, как и остальные индивидуальные предприниматели, должны уплатить единый налог.

В Минской области утвердили ставки единого налога для физлиц

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Великобритании ввели дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей
В Великобритании ввели дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей
«На данные правоотношения не будет распространять своё действие закон «О защите прав потребителей»: юрист об указе №337
Налоговые консультанты в Беларуси появятся в 2019 году: для кого и зачем
Налоговые консультанты в Беларуси появятся в 2019 году: для кого и зачем
В Беларуси вводится институт налогового консультирования
В Беларуси вводится институт налогового консультирования
СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова: под стражу заключены 6 человек
СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова: под стражу заключены 6 человек
Заплати налоги и поздравь инспектора: «Большой город»
Начальник минской налоговой о нелегальной торговле: «Карательными мерами мы никогда не решим эту проблему»
Как пожаловаться на налогового инспектора в Минске?
Все новости по теме Налоги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru