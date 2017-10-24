В Минской области утвердили ставки единого налога для физлиц

Новости Беларуси. Ставки единого налога для предпринимателей, которым не нужна регистрация, утвердили на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Определены минимальные и максимальные суммы.

Так, для Пристоличья налог будет больше – его зависит от населенного пункта. К первой группе относится Минский район, ко второй – Борисов, Жодино, Молодечно, Слуцк, к третьей – все остальные.

Напоминаем, в Беларуси недавно появился 337 указ Президента «О регулировании деятельности физических лиц», согласно которому осуществление некоторых услуг не требует регистрации. Люди, которые занимаются ими, могут также не вести учет доходов-расходов, а также предоставлять налоговую отчетность. Однако при этом, как и остальные индивидуальные предприниматели, должны уплатить единый налог.