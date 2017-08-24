В Минской области выбрали лучшие соломенные скульптуры

Новости Беларуси. Необычные композиции традиционно украшают поля после окончания жатвы. В 2017 году впервые они стали не только арт-объектами, но и конкурсантами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специальные творческие соревнования прошли в области.

На Солигорщине в конкурсе участие приняли все 14 хозяйств. И хотя в зачет шла только одна скульптура, многие сельхозпредприятия решили сделать по два, а то и три соломенных шедевра.

Теперь вдоль дорог можно увидеть и мельницу, и дворец, и часовую башню, и героев мультфильмов и сказок. Фотографии на их фоне буквально заполонили социальные сети, а сами фигуры активно обсуждаются на форумах в интернете.