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В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены

15.05.2017 - 18:51

Новости Беларуси. Операция «Скорость» проводится на Минщине. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об усиленном контроле скоростного режима на трассах региона.

Всего за 13 и 14 мая в области произошло 8 аварий, один человек погиб, 8 – ранены.

В одном из ДТП водитель близ Логойска не уступил дорогу и врезался в мотоциклиста (тот погиб). Второй водитель в Вилейском районе не справился с управлением, вылетел на встречную и столкнулся с другим автомобилем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате две пассажирки попали в больницу.

В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены
В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены
Фото. В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены
В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены
Фото. В Минской области за два дня прозошло 8 аварий: один человек погиб, 8 ранены

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