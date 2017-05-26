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В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний

26.05.2017 - 18:34

Новости Беларуси. Знакомство с достижениями медицины и уровнем оказания услуг помогут привлечь людей, которые совмещают отдых с лечением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская областная клиническая больница – центр, в котором собраны ведущие профессионалы.

Современное диагностическое оборудование и новейшие методики позволяют как можно раньше определить болезнь. Для пациентов подбираются специальные программы реабилитации. А уникальные операции подчеркивают высокий уровень развития белорусских хирургии и трансплантологии.

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:
Сегодня больше всего иностранцев приезжает из постсоветских стран, в первую очередь это граждане России, затем Украины, Казахстана и Туркменистана. Патологии самые разнообразные, от банальных операций, которые выполняются на брюшной полости,

до уникальных (операция на брюшной аорте).

В Минской областной клинической больнице впервые встречали гостей из частных туристических компаний

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