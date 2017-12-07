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В Минскую область приехала делегация лесных хозяйств российских регионов перенять белорусский опыт в выращивании леса

07.12.2017 - 17:01

Новости Беларуси. Тем временем, делегация сотрудников лесных хозяйств российских регионов посещает Минскую область, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная цель – перенять белорусский опыт в выращивании леса и борьбе с вредителями. Нашим специалистам есть, что рассказать. К примеру, как уничтожить короеда и уменьшить ущерб от его деятельности. А также, как восстанавливать лес после стихийных бедствий и минимизировать потери от них. Интересовали российских коллег и все нюансы переработки древесины, а также ведения охотничьего хозяйства.

Евгений Крыскевич, директор ГЛХУ «Логойский лесхоз»:
Сегодня мы ведём строительство теплицы новой современной с электронным проветриванием, поливом, дозированием подкормок. Это новейшие технологии европейские. 

Надежда Кузякина, директор филиала ФБУ «Рослесзащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан»:
Очень приятно, что сохранили истоки лесного хозяйства, некоторые структуры – лесхозы, лесничества. У нас немного эта система поломалась. Страна большая, разнообразия много, но основные моменты повторяются. Меры борьбы были озвучены здесь – и химобработка, ещё можно поэкспериментировать и прийти к одному какому-то мнению. 

Всего в Минскую область приехали представители шести российских регионов. В программе визита – посещение лесных хозяйств Минского, Логойского, Стародорожского, Любанского районов.

В Минскую область приехала делегация лесных хозяйств российских регионов перенять белорусский опыт в выращивании леса

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