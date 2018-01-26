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В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске

26.01.2018 - 01:59

Новости Беларуси. Более 7000 мусоропроводов заварят за три года в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От неприятного запаха и антисанитарии избавят подъезды почти в двух тысячах домов. Сейчас в городе свыше десяти тысяч таких мусорных стволов. Заваривают мусоропроводы с согласия как минимум половины жителей дома. Многие сами проявляют инициативу.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Для этого в бюджете города Минска определены источники финансирования  это 1 790 тысяч рублей. Планируется построить 130 новых контейнерных площадок. Конечно, в любом случае мы сначала построим контейнерную площадку, потом только будем заваривать стволы мусоропровода.

Для того чтобы поставить вопрос о консервации мусоропровода, нужно направить заявку для обследования придомовой территории. Подать ее можно в администрацию района, местное ЖКХ или службу «115».

В многоэтажках избавятся от неприятного запаха: более 7000 мусоропроводов заварят в Минске

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