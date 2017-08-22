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В Молодечненском районе со 2 по 13 октября будет проходить пробная перепись населения

22.08.2017 - 18:28

Новости Беларуси. Молодечненский район станет площадкой пробной переписи. Со 2 по 13 октября переписчики «выйдут в люди», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель – отработка технологий учета. Сама перепись пройдет в 2019 году.

Ее особенность в том, что переписные листы будут не бумажные, а электронные. Переписчиков обеспечат планшетами, куда они будут вносить всю информацию. Чтобы основная компания прошла без сбоев, проведут ее репетицию – опросят около 15 тысяч человек Молодечненского района.

Оксана Полещук, заместитель начальника главного статистического управления Мионблисполкома:
Перепись будет проводиться не на бумажных носителях, а с использованием компьютерных планшетов. Переписные листы будут загружены в планшеты, что позволит сократить время на опрос.

Планируется переписать порядка 15 тысяч жителей Молодечненского района, из них 11000 горожан и 4000 жителей сельской местности.

В Молодечненском районе со 2 по 13 октября будет проходить пробная перепись населения

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