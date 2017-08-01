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В Молодечно пьяная мать оставила годовалую дочь в песочнице

01.08.2017 - 12:14

Новости Беларуси. 31 июля нетрезвая женщина оставила в песочнице собственную дочь. Инцидент произошел в Молодечно.

По информации УВД Миноблисполкома, прохожие сообщили о женщине, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней был грудной ребенок, возраст которого составил год и два месяца.

Когда в скором времени сотрудник милиции приехал на место, оказалось, что девочка играет в песочнице, а мать оставила ребенка одного и ушла. Девочку отвезли в больницу.

Владимир Васильков, заместитель начальника Молодечненского РОВД:
В отношении женщины был составлен административный протокол по ст.17.3 КоАП Беларуси («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения»).

Владимир Васильков добавил, что поступок женщины будет рассмотрен комиссией по делам несовершеннолетних.

Есть вероятность, что мать будет лишена родительских прав.

Сейчас мать находится в РНПЦ психического здоровья, а за маленькой девочкой присматривает бабушка.

Около пяти лет назад в Минске мать забыла маленького ребенка в автобусе, когда убегала от контролеров – здесь подробнее.

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