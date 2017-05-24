В Молодечно специалисты областного МЧС показали журналистам свои возможности

Новости Беларуси. В одной связке. В Молодечно специалисты областного МЧС и представители СМИ отрабатывали опыт совместной работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые – показывали свои возможности и способности, а вторые оценивали, как правильно и грамотно подать информацию.

Спасатели продемонстрировали журналистам «боевую» технику,

а также профессиональные навыки и умения. Было интересно.

Тем более, что каждый желающий мог попробовать себя в роли сотрудника МЧС.

Примерить форму, спуститься с высоты на альпинистские снаряжения, взять в руки огнетушитель.

А завершилось мероприятие «удовольствиями» – лучших журналистов отметили грамотами областного управления МЧС. Благодарности удостоился и коллектив авторов программы «Минщина».